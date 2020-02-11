В Мордовии провели открытый урок для осужденных

На базе учебного класса филиала №10 ФКП образовательного учреждения №113 прошел открытый урок по профессии среднего профессионального образования «Сварщик».
Указанный урок проводил мастер производственного обучения Василий Четырев.
Занятие проходило в форме игры-викторины «Я – сварщик» с использованием нестандартных форм обучения. Учебная группа была разделена на две команды. Правильность выполнения заданий и ответов оценивало профессиональное жюри.
Обучающиеся активно участвовали во всех этапах конкурса.
Викторина была увлекательной, интересной, и на протяжении всех конкурсов силы команд были почти равны.
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Источник: 13.fsin.su