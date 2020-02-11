Одну из колоний Мордовии посетили общественники

Представители ОНК Мордовии Михаил Куликов и Сергей Гордеев посетили исправительную колонию №12 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности совершили обход указанного исправительного учреждения. Были посещены жилые помещения отрядов, столовая, медицинская часть, штрафной изолятор и помещения камерного типа.

В ходе визита общественники интересовались у осужденных условиями содержания, медицинским обслуживанием, питанием, а также отвечали на задаваемые вопросы.

Кроме того, был осуществлен прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su