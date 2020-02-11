Два жителя Рузаевки подозреваются в хранении наркотиков

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.

8 февраля стражами порядка были задержаны два парня 19- и 27-летнего возраста, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики общей массой более 4,6 г.

Молодые люди сообщили, что приобрели запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении парней были возбуждены уголовные дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что полицейские изъяли марихуану у жителя Ельниковского района.

Источник: 13.мвд.рф