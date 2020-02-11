В Рузаевском, Лямбирском и Ромодановском районах сотрудники ГИБДД провели рейдовые мероприятия

В Рузаевском, Лямбирском и Ромодановском районах сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия.

В ходе проведения указанных мероприятий сотрудники правоохранительных органов составили 11 административных материалов за различные нарушения ПДД.

В январе текущего года в Мордовии в результате ДТП погибли 11 человек. Ещё 127 участников аварий получили различные телесные повреждения.

В ближайшие выходные сотрудники правоохранительных органов проведут очередные рейдовые мероприятия.

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Источник: 13.мвд.рф