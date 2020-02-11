В школах Саранска ввели карантин

В школах Саранска вводится карантин.
Главный государственный санитарный врач по Мордовии принял соответствующее решение для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний, а также минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Учебный процесс будет приостановлен в период с 12 по 18 февраля включительно.
Изучение учебного материала будет организовано путем дистанционного обучения.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru