В Мордовии создали необходимый запас медицинских масок

В Мордовии был создан необходимый запас медицинских масок.

Соответствующую информацию сообщил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. Также глава ведомства попросил жителей республики не создавать ненужный ажиотаж.

Исполняющий обязанности генерального директора государственной аптечной сети «Фармация» Алексей Ладошкин сообщил, что на протяжении первой недели февраля в регионе было продано более 30 тыс. медицинских масок, а за январь объемы реализации данной продукции составили около 20 тыс. единиц. Эти показатели, по словам Алексея Ладошкина, свидетельствуют о наличии ажиотажа, хотя причин для него, исходя из текущей эпидемиологической обстановки, нет.

По информации «Известий Мордовии».

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