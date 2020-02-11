В Чамзинском районе отремонтируют медицинские учреждения

В скором времени в Чамзинском районе будут начаты работы по капитальному ремонту местной больницы и поликлиники.

Об этом сообщил глава Мордовии Владимир Волков во время встречи с жителями Чамзинки и посёлка Комсомольский.

Кроме того, Владимир Волков отметил, что он осведомлен о том, что указанные медицинские учреждения в настоящее время находится не в самом лучшем состоянии, а также подчеркнул, что данные объекты имеют огромное значение для большого количества людей.

Поликлиника и больница будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По информации «Известий Мордовии».

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