В Чамзинском районе отремонтируют медицинские учреждения

В скором времени в Чамзинском районе будут начаты работы по капитальному ремонту местной больницы и поликлиники.
Об этом сообщил глава Мордовии Владимир Волков во время встречи с жителями Чамзинки и посёлка Комсомольский.
Кроме того, Владимир Волков отметил, что он осведомлен о том, что указанные медицинские учреждения в настоящее время находится не в самом лучшем состоянии, а также подчеркнул, что данные объекты имеют огромное значение для большого количества людей.
Поликлиника и больница будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
По информации «Известий Мордовии».
Также читайте о том, что в Саранске школы закрылись на карантин.