В Лямбирском районе в ДТП пострадали две девушки

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки.

Происшествие произошло утром 10 февраля на 270-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле-Лачетти», вследствие чего транспортные средства столкнулись. От удара вторая машина вылетела в кювет.

24-летней девушке, управлявшей «Шевроле», и её 22-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.

Было установлено, что водитель ВАЗа за последний год четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф