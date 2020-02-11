В Чамзинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Чамзинском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 10 февраля на 33-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки УАЗ под управлением 67-летнего гражданина. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 67-летний автомобилист был доставлен в ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф