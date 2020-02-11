Мордовия развивает сеть школ для одаренных детей

В Мордовии расширяется сеть школ для одаренных детей.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира», который был создан в Саранске, стал ещё одним элементом выстраиваемой в регионе системы по работе с одаренными детьми.

Кроме того, для детей с особыми талантами в республике работают лицей при МГУ им. Н.П. Огарева, Дом научной коллаборации при данном университете, детский технопарк «Кванториум» и мобильный технопарк, который разъезжает по районам региона.

Помимо этого, три саранские школы стали опорными школами РАН.

Также в нынешнем году детский технопарк откроется в Рузаевке. Свою школу откроет МГПИ им. М.Е. Евсевьева. В данном учебном заведении основное внимание будет уделяться изучению математики.

По информации «Известий Мордовии».

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