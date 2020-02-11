В Мордовии проверят аптеки

В Мордовии аптеки проверят на предмет наличия противовирусных препаратов.

10 февраля глава регионального правительства Владимир Сушков заявил о необходимости проведения указанных проверок, отметив, что в настоящее время имеет место сезон простудных заболеваний.

Также стоит отметить, что в ходе рассматриваемых проверок будет обращаться внимание не только на сам факт наличия препаратов, но и на стоимость данной продукции.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии создали необходимый запас медицинских масок. Министр здравоохранения республики призвал жителей региона не скупать массово данную продукцию, поскольку в настоящее время в этом нет нужды.