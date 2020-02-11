В Мордовии ожидается усиление ветра

На территории Мордовии ожидается усиление ветра.

Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 12 февраля на территории республики ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Жителям региона рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. На улицах нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобилистам следует поставить транспортные средства в гаражи.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru