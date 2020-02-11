В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 10 февраля. В одной из квартир жилого дома №89, расположенного по адресу – улица Ботевградская, вспыхнул огонь.

Пламя повредило подоконник и трубу отопления на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru