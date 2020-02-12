Житель Ромодановского района незаконно изготовил пистолет

В Ромодановском районе местный житель незаконно изготовил и хранил пистолет.

Несколько лет назад 67-летний житель села Курилово, который в прошлом году умер, изготовил пистолет. Оружие и патроны к нему мужчина хранил в своем доме.

В конце прошлого года внук скончавшегося гражданина обнаружил пистолет и патроны при проведении ремонта. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Супруга умершего гражданина сообщила, что её покойный муж использовал пистолет для отпугивания птиц.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф