В Лямбирском районе в результате ДТП погиб 40-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 11 февраля на 179-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Ивеко», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль марки «Ниссан».

От полученных телесных повреждений 40-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в ДТП пострадали две девушки.

Источник: vk.com/pro_10tvrm