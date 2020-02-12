В Лямбирском районе в результате ДТП погиб 40-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 40-летний мужчина.
Происшествие произошло вечером 11 февраля на 179-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Ивеко», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль марки «Ниссан».
От полученных телесных повреждений 40-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm