В Ромоданово горел жилой дом

В Ромоданово произошел пожар, который практически полностью уничтожил жилой дом.

В ночь на 11 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Дзержинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный жилой дом на пять квартир. Площадь распространения пламени составила 144 квадратных метра.

Огонь уничтожил четыре квартиры, ещё одна была повреждена.

Никто из людей не пострадал.

В настоящее время рассматриваются несколько возможных причин пожара, среди которых неисправность печного отопления, аварийный режим работы электроприборов, короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm