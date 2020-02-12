В Рузаевке разыскивается мужчина, подозреваемый в краже кошелька

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже кошелька.

Неизвестный гражданин, находясь в магазине, похитил оставленный 28-летней девушкой в продуктовой корзине кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 3 тыс. рублей, банковские карты и ювелирные изделия.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8 (83451)4-03-89, 4-03-70 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф