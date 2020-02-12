Житель Мордовии подозревается в развращении несовершеннолетних жительниц Санкт-Петербурга

19-летний житель Ромодановского района подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

19-летний молодой человек в одной из популярных социальных сетей присылал свои фотографии интимного характера несовершеннолетним девочкам, которые проживают в Санкт-Петербурге.

В отношении жителя Ромодановского района было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф