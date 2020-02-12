В Краснослободске неизвестный мужчина расплатился в супермаркете поддельной денежной купюрой

В Краснослободске неизвестный гражданин расплатился в супермаркете фальшивой денежной купюрой.

Поддельная денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей была обнаружена при пересчете выручки, поступившей из одного из супермаркетов Краснослободска.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление личности покупателя, который расплатился фальшивой банкнотой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке разыскивается мужчина, подозреваемый в краже кошелька.

Источник: 13.мвд.рф