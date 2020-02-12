В Мордовии прошла операция «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактические мероприятия под названием «Перевозчик».

В Ичалковском районе водитель одного из проверяемых в ходе указанного мероприятия транспортных средств из-за неисправности замка не мог закрыть капот. Водитель другого автобуса без необходимого разрешения установил газобаллонное оборудование.

Кроме того, в ходе проведения рассматриваемого мероприятия в упомянутом районе был остановлен автобус с неисправной тормозной системой.

Ещё пять нарушений, касающихся пассажирских перевозок, стражи порядка выявили в Чамзинском районе.

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Источник: 13.мвд.рф