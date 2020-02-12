В Чамзинском районе опрокинулся грузовик

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого пострадал 57-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 11 февраля на 38-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 57-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «Вольво», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

Водителю грузовика понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф