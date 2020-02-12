В Чамзинском районе в ДТП с участием грузовика и кроссовера пострадал 43-летний мужчина

В Чамзинском районе в результате столкновения грузового автомобиля и кроссовера пострадал 43-летний мужчина.

ДТП произошло вечером 11 февраля на 36-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском. 50-летний водитель грузового автомобиля марки «МАН», двигаясь на высокой скорости, не учел метеорологические и дорожные условия, что в итоге спровоцировало выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим касательным столкновением с кроссовером марки «Мазда».

43-летний водитель «Мазды» доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП погиб 40-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф