Жительницу Темникова ограбил мошенник, представившийся работником банка

В Темникове 54-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

В конце января нынешнего года 54-летней жительнице Темникова позвонил ранее незнакомый ей гражданин. Мужчина представился сотрудником банка и попросил женщину сообщить пин-код и код безопасности её банковской карты, пояснив, что эта информация нужна ему для того, чтобы пресечь попытку похищения денег со счета собеседницы, совершаемую некими преступниками.

Жительница Темникова предоставила незнакомцу необходимые сведения. После этого якобы работник банка перевел со счета женщины на два других счета по 23 тыс. рублей, а затем сообщил последней, что её деньги, которые отныне находятся в безопасности, она получит обратно через неделю. Денежные средства жительнице Темникова никто так и не вернул, по причине чего она обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф