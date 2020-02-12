42-летний житель Рузаевки подозревается в угоне фургона

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан 32-летний местный житель, который подозревается в угоне фургона своего соседа.

Утром 10 февраля 42-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, заметил заведенный фургон марки «Форд», который прогревал его 32-летний сосед, собиравшийся на работу. Владельца транспортного средства в этот момент на улице не было. 42-летний горожанин, воспользовавшись данным обстоятельством, сел за руль фургона и начал движение. Проехав несколько метров, транспортное средство заглохло. После этого мужчина пошел домой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Рузаевки.

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Источник: 13.мвд.рф