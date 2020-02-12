В Старошайговском районе загорелся дачный дом

В Старошайговском районе произошло возгорание дачного дома.

Днём 11 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Мельцаны. На улице Крестьянской загорелся дачный дом.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройку на площади 4 кв. м.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru