В Старошайговском районе загорелся дачный дом

В Старошайговском районе произошло возгорание дачного дома.
Днём 11 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Мельцаны. На улице Крестьянской загорелся дачный дом.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил постройку на площади 4 кв. м.
Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru