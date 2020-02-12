В Саранске прошли соревнования по подводному спорту

В Саранске были проведены соревнования по подводному спорту в дисциплине акватлон (борьба в ластах под водой).

Соревнования прошли в память о Маргарите Борисовне Авдониной, которая в своем время стала победительницей и призером международных и всероссийских соревнований по акватлону, а также получила звание мастера спорта России.

Участниками рассматриваемых соревнований спортсмены спортивной школы «Старт» и гости из клуба «Акванавт» Тульской области.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru