В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший отдел охраны

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги служебной деятельности за минувший год.

По итогам прошлого года лучших результатов добились отделы охраны следственного изолятора №1, исправительных колоний №№6 и 2.

Лучшие подразделения кинологической службы работают в следственном изоляторе №1, а также исправительных колониях №№4 и 7.

Лучшие отделы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения имеются в лечебном исправительном учреждении №19, исправительных колониях №№17 и 6.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su