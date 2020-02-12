Представители ГИБДД провели занятие для сотрудников УФСИН РФ по Мордовии

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» провели занятия с личным составом лечебного исправительного учреждения № 3 и лечебно-профилактического учреждения № 21 УФСИН РФ по Мордовии.

Начальник ОГИБДД, майор полиции Олег Елисейкин озвучил данные по аварийности в республике, довел до присутствующих обстановку, которая сложилась непосредственно на территории обслуживания. Старший лейтенант полиции Татьяна Глухова продолжила выступление, уделив внимание теме детского дорожно-транспортного травматизма.

В завершение мероприятия был просмотрен видеофильм соответствующего содержания.

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Источник: 13.fsin.su