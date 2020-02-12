Прокуратура Чамзинского района добивается выплаты задолженности по зарплате работникам двух предприятий

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры добиваются выплаты задолженности по заработной плате работникам двух предприятий.

Сотрудниками прокуратуры указанного района была выявлена задолженность по заработной плате за декабрь прошлого года в ООО «Садовод» на сумму более 260 тыс. рублей и МУП «Водоканал+» на сумму более 180 тыс. рублей.

Директорам ООО «Садовод» и МУП «Водоканал+» были внесены представления.

Помимо этого, в отношении главных бухгалтеров указанных предприятий были возбуждены дела об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru