В центре Саранска 14 февраля будет запрещена парковка транспортных средств

14 февраля в центральной части Саранска будет запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 13 февраля до 17:00 14 февраля будет запрещена стоянка транспортных средств на парковках, расположенных по следующим адресам: по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической; в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39); в районе здания АКБ «Актив банк» (ПАО) (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а); между зданиями ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, 36) и ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (ул. Коммунистическая, 61).

Данное ограничение вводится по причине проведения массового мероприятия.

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Источник: adm-saransk.ru