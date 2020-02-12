До 30 марта отменили авиарейс из Санкт-Петербурга в Саранск

Был временно отменен авиарейс из Санкт-Петербурга в Саранск.

Справочная «Авиалиний Мордовии» подтвердила данную информацию. Кроме того, было отмечено, что рейсы между Санкт-Петербургом и Саранском будут возобновлены 30 марта. Причины данного решения в справочной не сообщили, отметив, что в данном случае инициатива принадлежит перевозчику.

Стоит упомянуть, что авиарейсы между Санкт-Петербургом и Саранском совершает авиакомпания «РусЛайн».

По информации «Известий Мордовии».

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