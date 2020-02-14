Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана

В Саранске безработный местный житель фиктивно прописал в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 57-летний житель Саранска, который не имеет постоянного места работы, фиктивно прописал в принадлежащей ему квартире гражданина Узбекистана 1987 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф