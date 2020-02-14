В Рузаевке был задержан мужчина, подозреваемый в краже кошелька

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже кошелька.

7 февраля стражи порядка получили сообщение о преступлении от 28-летней жительницы Рузаевки. Девушка рассказала о том, что в магазине она забыла в продуктовой корзине кошелек, в котором находились золотые украшения, банковские карты и денежные средства в сумме 3 тыс. рублей. Обнаружив пропажу, горожанка вернулась обратно, но к тому моменту её вещи уже были похищены.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, стражи порядка выяснили, что к совершению кражи причастен мужчина. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину. Гражданин пояснил, что он выбросил кошелек, похитив деньги.

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Источник: 13.мвд.рф