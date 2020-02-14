В Саранске сотрудник полиции провел беседу по профилактике мошенничества с работниками торгового центра

Начальник УУП ОП№1 УМВД РФ по Саранску Сергей Горбунов выступил перед работниками торгово-развлекательного комплекса «Сити-Парк» с профилактической информацией по мошенничеству.

В ходе встречи страж порядка проинформировал собравшихся о существующих в настоящий момент видах мошенничества и используемых злоумышленниками схемах хищения денежных средств, а также дал рекомендации, соблюдение которых позволит не стать жертвой преступников.

Также представитель УМВД затронул ряд вопросов, касающихся порядка применения требований к антитеррористической защищенности торговых объектов.

Ранее сообщалось о том, что министр внутренних дел Мордовии провел прием граждан.

Источник: 13.мвд.рф