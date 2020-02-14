В Кочкуровском районе горела баня

В Кочкуровском районе произошло возгорание бани.

Вечером 13 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарский Умыс. Возле дома №103, расположенного по адресу – улица Московская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru