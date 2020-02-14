В Саранске было арестовано имущество организаций, имеющих задолженности по уплате налогов

В Мордовии сотрудники прокуратуры добились поступления в федеральный бюджет и бюджет республики денежных средств в счет уплаты налогов.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что у ООО «Мордовтранссервис» и МП г. о. Саранск «Зеленое хозяйство» имеется задолженность по уплате налогов.

Прокурором Ленинского района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Мордовтранссервис» и МП г. о. Саранск «Зеленое хозяйство».

В итоге было обеспечено поступление в федеральный бюджет и бюджет субъекта денежных средств в счет уплаты налогов на сумму свыше 6,4 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru