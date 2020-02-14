44-летнего жителя Мордовии, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Темниковского района, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре прошлого года 44-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством, будучи при этом ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Решением Темниковского районного суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.

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Источник: prokrm.ru