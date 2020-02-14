В Краснослободском районе прошла акция «Пристегни самое дорогое»

В Краснослободском районе прошла акция под названием «Пристегни самое дорогое».

Указанное мероприятие было приурочено ко Дню всех влюбленных.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» совместно с учащимися МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» вышли на улицы и создали праздничное настроение для водителей. Они поздравили граждан с праздником, напомнили им о правилах перевозки маленьких пассажиров и подарили памятки в виде сердечек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф