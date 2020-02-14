Руководство УФСИН РФ по Мордовии провело встречу с осужденными

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными.

В ходе визита представители руководства ведомства совершили обход исправительного учреждения, были посещены столовая, банно-прачечный комплекс, штрафной изолятор и жилые помещения отрядов.

В клубе-столовой гости пообщались с осужденными женщинами. Последние интересовались вопросами, касающимися медицинского обеспечения.

Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su