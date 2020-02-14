В УФСИН РФ по Мордовии обсудили воспитательную работу с осужденными

В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с заместителями начальников, курирующими вопросы кадров и воспитательной работы с осужденными.

В ходе указанного мероприятия был рассмотрен опыт работы УФСИН РФ по Кировской области, а также были обсуждены проблемные вопросы в организации воспитательной работы с осужденными. Кроме того, был проведен анализ складывающейся обстановки в подведомственных учреждениях.

Основными задачами данных сборов являлись дальнейшее укрепление режима и правопорядка в местах лишения свободы, формирование у осужденных уважительного отношения к нормам человеческого общежития, повышение образовательного и культурного уровня осужденных.

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Источник: 13.fsin.su