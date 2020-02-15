В Дубенском районе загорелась баня

В Дубенском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 15 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Пуркаево. Возле дома №80, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru