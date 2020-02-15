В Саранске были задержаны хулиганы, повредившие автомобиль

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух хулиганов.

На территории Октябрьского района Саранска стражи порядка обратили внимание на двух граждан, которые наносили удары по припаркованному автомобилю. Хулиганы были задержаны, ими оказались 22-летний парень и 30-летний мужчина. Задержанные признались, что совершали указанные действия из хулиганских побуждений.

Хулиганы повредили заднее боковое стекло.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia