В Чамзинском районе пожар едва не уничтожил жилой дом

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Указанное происшествие произошло в ночь на 15 февраля в селе Сабур-Мочкасы. Огонь вспыхнул в жилом доме №130, расположенном по адресу – улица Советская. Пламя повредило диван на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru