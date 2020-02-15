В Саранске скончался 15-летний школьник

В Саранске скончался 15-летний парень.

15-летний ученик девятого класса одной из школ Саранска умер 14 февраля. По предварительной информации, парень вместе с отчимом и матерью пришел в гости к подруге последней. Взрослые распивали алкогольные напитки. В определенный момент школьник закрылся в ванной комнате. Вернувшись обратно, юноша пожаловался на то, что он плохо себя чувствует. Мать парня вызвала медиков, но он скончался до их приезда.

По предварительным данным, юноша умер либо из-за того, что надышался парами дезодоранта, либо из-за того, что выпил одеколон.

По информации «Известий Мордовии».

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