В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло ранним утром 15 февраля на территории села Куликовка. На улице Дачной загорелась баня. Площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне осторожными при обращении с огнем и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф