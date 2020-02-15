Мошенники, которые представляются сотрудниками прокуратуры, орудуют в Мордовии

В Мордовии орудуют мошенники, который представляются сотрудниками прокуратуры.

В последнее время в республике участились случаи, когда неизвестные граждане, представляющиеся сотрудниками указанного ведомства, выходят на связь с руководителями различных учреждений и предлагают свою помощь в решении тех или иных вопросов, но заявляют, что действовать они начнут только после перечисления денежных средств на номер мобильного телефона.

Представители прокуратуры сообщают, что указанные лица никакого отношения к ведомству не имеют.

По информации «Известий Мордовии».

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