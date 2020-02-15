В 2019 году более 125 тысяч жителей Мордовии получили электронные больничные

На протяжении минувшего года в Мордовии более 125 тыс. местных жителей получили электронные больничные.

Упомянутый показатель составляет 70% от общего количества выданных в прошлом году больничных. В минувшем году в Мордовии листы нетрудоспособности в форме электронного документа выдавали 53 медицинские организации.

Фонд социального страхования по Мордовии сообщает, что получение электронных больничных стало возможным благодаря реализации проекта под названием «Электронный листок нетрудоспособности».

По информации «Известий Мордовии».

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