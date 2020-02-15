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Спортсменка из Мордовии стала бронзовым призером чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах

Спортсменка из Мордовии стала бронзовым призером чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах

Спортсменка сборной Мордовии стала бронзовым призером чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах. 

14 февраля в Томилинском лесопарке г.о. Люберцы спринтерской гонкой открылся чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах.

Единственной представительницей Мордовии на рассматриваемых соревнованиях является Неклюдова Татьяна, которая в первой дисциплине турнира заняла третью строчку итогового протокола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru