Спортсменка из Мордовии стала бронзовым призером чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах

Спортсменка сборной Мордовии стала бронзовым призером чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах.

14 февраля в Томилинском лесопарке г.о. Люберцы спринтерской гонкой открылся чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах.

Единственной представительницей Мордовии на рассматриваемых соревнованиях является Неклюдова Татьяна, которая в первой дисциплине турнира заняла третью строчку итогового протокола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru