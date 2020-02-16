Жительница Ковылкино фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Ковылкино местная жительница фиктивно прописала в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 60-летняя жительница Ковылкино фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1998 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф