В Лямбирском районе в результате ДТП погибли три человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло утром 16 февраля на 175-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний уроженец Узбекистана, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Шевроле».

В результате ДТП погибли три пассажира ВАЗа. Пострадавшие скончались на месте инцидента. Ещё четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm